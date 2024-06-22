السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالب من ذوي الهمم يؤدي امتحان اللغة العربية على كرسي متحرك بمدرسة غمرة

طالب من ذوي الهمم
طالب من ذوي الهمم يؤدي امتحان اللغة العربية

حرص أحد طلاب الصف الثالث الثانوي من ذوي الهمم بمدرسة غمرة الثانوية للغات على الحضور إلى لجنة امتحانه بسبب اعاقته التي لم تمكنه من السير مستعينا بكرسي متحرك لأداء امتحان اللغة العربية، وذلك في أول أيام الامتحانات المضافة لمجموع الثانوية العامة لعام 2024.

كما تعاون طاقم الاشراف والمراقبة على امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة على اصطحاب الطالب وتوصيله إلى لجنته.

يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات، وهو أحد المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع.

امتحانات الثانوية العامة 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدة تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2024، بشأن ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت 22 يونيو في أول أيام انطلاق امتحانات المواد الأساسية.

التعليمات والإرشادات

الدستور ترصد خلال السطور التالية، أهم التعليمات والإرشادات بشأن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

- تأكد من كتابة بياناتك كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان.

- تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة ومن عدد صفحات كراسة الامتحان فهي مسئوليتك.

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته.

- استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة.

- ممنوع الكشط أو استخدام مزيل الكتابة.

- عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف.

- في حال قيامك باختيار إجابة خطأ قم بعمل علامة × عليها بشكل واضح ثم قم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها.

-اختر إجابة واحدة فقط لأنه عند اختيار اجابتين او اكثر تفقد درجة السؤال.

- تتم إجابة الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال.

- لا يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية في كراسة الأسئلة.

- كن حريصا على تظليل إجابتك في نطاق دائرة الإجابة.

- في حال استلامك ورقة إجابة تالفة أو مطبوعة بشكل غير واضح قم بطلب ورقة إجابة جديدة من المشرف.

- تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع نفس الرقم في ورقة الإجابة.

وتستأنف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، غدا السبت، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 مراجعة ليلة الامتحان مادة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 المراجعة النهائية لمادة , نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة توزيع درجات مادة

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

رفع 140 حالة إشغال متنوعة من شوارع مركز ومدينة طنطا

غلق 128 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية الرسمية بالغربية

أذكار الصباح اليوم السبت 22-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس