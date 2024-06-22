السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلية: اتخاذ كافة الإجراءات لضمان بيئة هادئة للطلاب خلال الامتحانات

الدكتور محمد بحيري
الدكتور محمد بحيري

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن الوزارة أكدت على التزام جميع لجان الامتحانات بتوزيع "البابل شيت" على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق. وذلك للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

وشددت الوزارة أيضًا على التزام الملاحظين بالهدوء التام أثناء امتحان الطلاب. وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للتركيز في الإجابة. كما شددت على مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان. مع الحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى أثناء الامتحان.

يُذكر أن 9744 طالبًا وطالبة سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية غدًا السبت، وذلك أمام 31 لجنة موزعة على مستوى 8 إدارات تعليمية، بينما تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم 20 يوليو 2024.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.
وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.
 

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