طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية يختمن مراجعتهن استعدادًا لامتحان اللغة العربية (صور)

حرصت طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية على المراجعة النهائية قبل بدء امتحان اللغة العربية اليوم، حيث اجتمعن في مراجعات جماعية أمام مدرسة مجمع زهران شرق الإسكندرية، وارتسمت على وجوههن ملامح التفاؤل والأمل في النجاح.

يؤدي 54502 طالبًا امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية، موزعين على 140 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية التسع.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، بما في ذلك توفير 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وتوفير الأثاث اللازم، ومتابعة تواجد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتأمين سجل الأمن، وإزالة أي معوقات قد تعترض سير الامتحانات.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استعدادات مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد لإجراء الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وقد كلّف الشريف جميع الجهات التنفيذية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة، والتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية