دعم معنوي وماء بارد من خالة حنونة لابنة أختها قبل بدء امتحان اللغة العربية بالغربية

وقفت دينا الجوهري، سكرتيرة محام من مدينة زفتي، بجانب ابنة اختها حنين موسي، طالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بقرية ميت الحارون، أمام لجنة الامتحان لتقديم الدعم لها في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

حضرت دينا باكراً لتقديم الدعم المعنوي لحنين، حيث منحتها قبلة على الجبين وعناقاً حاراً، كما أهدتها زجاجة مياه مثلجة لتساعدها على التركيز خلال الامتحان.

وطلبت حنين من خالتها أن تدعو لها بالتوفيق وأن تذهب إلى عملها دون انتظارها، مؤكدة أنها قد أكملت مراجعتها النهائية قبل الامتحان.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية توافد أولياء أمور الطلاب مع أبنائهم لتقديم الدعم لهم في هذه المرحلة الهامة.

حرص بعض الطلاب على المراجعة الأخيرة أمام لجان الامتحانات قبل بدء امتحان اللغة العربية، الذي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة بالغربية

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على جاهزية المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، حيث يؤدي 40661 طالباً وطالبة امتحانات المواد الأساسية، والتي تبدأ اليوم باللغة العربية، داخل 113 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز اللجان وتوفير كافة الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير الأمن والدعم اللوجستي للطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم ودون أي عراقيل، مؤكداً على حرص المحافظة على مصلحة أبنائها الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة