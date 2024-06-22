السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية، فى أداء أول امتحانات المواد المضافة للمجموع، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، باللغة العربية.

كما بدأ طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل الذهاب للجان الامتحانات

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

txt

وصول أسئلة مادة اللغة العربية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 مراجعة ليلة الامتحان مادة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 المراجعة النهائية لمادة , نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة توزيع درجات مادة

مواد متعلقة

تحديد قيمة متر المباني مقابل التصالح في المخالفات بقنا.. التفاصيل كاملة

أستاذ قانون دولى: المدعى العام للمحكمة الجنائية لم يستطع إدانة إسرائيل قبل حماس

برلمانى: الحوار الوطنى فتح الباب لتدفق الأفكار

وكيل "خطة النواب": تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أكبر دليل على جديته

"الشباب والرياضة" تنظم تدريبات للشعب التخصصية في إدارة الطلائع بمركز شباب شهداء العبور

لجان التعليم والطقوس والإيبارشيات تواصل انعقاد اجتماعاتها

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 22-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الذهب اليوم السبت 22-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

رفع 140 حالة إشغال متنوعة من شوارع مركز ومدينة طنطا

غلق 128 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية الرسمية بالغربية

أذكار الصباح اليوم السبت 22-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس