"عمليات التعليم" تبدأ متابعة امتحانات الثانوية العامة

بدأت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم عملها في متابعة أول يوم لامتحانات الثانوية العامة في المواد المضافة للمجموع.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بمتابعة بدء اللجان في التاسعة صباحا ومتابعة الصفحات التي تروج للغش للعمل علي ضبطها واتخاذ اللازم معها.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءاتها المكثفة استعدادًا لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة ويعقد امتحان مادة اللغة العربية اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

اقرا أيضا

وفي هذا الإطار، اطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

توفير مراوح في اللجان

كما وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

كما شدد الدكتور رضا حجازي على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

تنبيهات بتوفير الهدوء في اللجان

وقد شدد الدكتور رضا حجازي أيضا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة، فضلا عن مواصلة اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص علي عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

كما وجه الدكتور رضا حجازي بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.