السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالبات الثانوية بمطروح يراجعن اللغة العربية قبل بدء الامتحانات وسط خوف وقلق

طلاب
طلاب

شهدت لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسي مطروح، اليوم السبت ، مراجعة طالبات الثانوية العامة للمرة الأخيرة قبل بدء امتحانات اللغة العربية، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 ساعات.

ورصدت "الدستور" تواجد عدد من الطالبات أمام اللجنة، حيث سيطر عليهن الخوف والقلق استعدادًا للامتحان.

محافظ مطروح يعقد اجتماعًا لمناقشة امتحانات الثانوية العامة

في سياق متصل، عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام 2024، والتي بدأت في 10 يونيو الجاري.

وبحث الاجتماع، الذي حضره اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، سبل توفير أجواء ملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة وصحة الطلاب والمعلمين.

لجنة مجمع باحثة البادية طالبات الثانوية العامة المراجعة النهائية امتحان مادة اللغة العربية مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

عاجل| خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

ضبط طالبة تغش إلكترونيًا فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

لدعمهم معنويًا.. "مع الطالب قبل الامتحان" مبادرة أطلقها مدرسو كوم حمادة بالبحيرة

توتر وترقب وصداقات جديدة.. حكايات من أمام لجان الثانوية بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس