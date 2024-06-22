طالبات الثانوية بمطروح يراجعن اللغة العربية قبل بدء الامتحانات وسط خوف وقلق

شهدت لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسي مطروح، اليوم السبت ، مراجعة طالبات الثانوية العامة للمرة الأخيرة قبل بدء امتحانات اللغة العربية، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 ساعات.

ورصدت "الدستور" تواجد عدد من الطالبات أمام اللجنة، حيث سيطر عليهن الخوف والقلق استعدادًا للامتحان.

محافظ مطروح يعقد اجتماعًا لمناقشة امتحانات الثانوية العامة

في سياق متصل، عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام 2024، والتي بدأت في 10 يونيو الجاري.

وبحث الاجتماع، الذي حضره اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، سبل توفير أجواء ملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة وصحة الطلاب والمعلمين.