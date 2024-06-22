السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تحذر: سلسلة ارتفاعات فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، منوهة بأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 درجات على معظم محافظات الجمهورية.

أضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤثر علينا بكتل هوائية شديدة الحرارة، ما تسبب فى موجات شديدة الحرارة على دول الخليج، وتمر هذه الكتل على البحر المتوسط وتحمل كميات كبيرة من بخار المياه ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

ارتفاع فى قيم درجات الحرارة نتيجة الكتل الهوائية 

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة نتيجة الكتل الهوائية شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، التي تؤدي لشعورنا بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة، وتسجل الصغرى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتزيد نسب الرطوبة أكثر في فترة الليل، وبالتالي الأجواء مائلة للحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

الأرصاد درجات الحرارة سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

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