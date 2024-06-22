السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

امتحانات الثانوية العامة.. المراجعة النهائية أبرز المشاهد أمام لجان العربى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان مدارس امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت 22 يونيو 2024، تجمعات طلابية قبل بدء امتحانات مادة اللغة العربية لقسمي العلمي والأدبي، لمراجعة المادة العلمية، المقرر انطلاقها في التاسعة من صباح اليوم.

وحرص طلاب وطالبات الثانوية العامة على التواجد أمام لجان الامتحانات بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، منذُ الصباح الباكر، لمراجعة المادة قبل تأديتها، وذلك وسط حماية أمنية مكثفة وأجواد سادها الهدوء.

كما شهدت أغلب لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقي تواجدًا كبيرًا لأولياء الأمور، والذين حرصوا على مؤازرة أبنائهم بالتزامن مع اليوم الأول من انطلاق العملية الامتحانية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعلي الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

 

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وصول أوراق أسئلة اللغة العربية إلى لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللغة العربية وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2024

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