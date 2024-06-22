أفاد إعلام إسرائيلي، عن إصابة مستوطن جراء إطلاق نار استهدف مركبة مدنية في قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مخيم العين الواقع غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية؛ مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية دخلت المخيم مُستخدمة عددًا من الآليات العسكرية، وشرعت في تنفيذ حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منازل المواطنين.