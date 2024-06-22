شهد محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، إجراءات أمنية مكثفة، حيث يؤدي اليوم السبت، الطلبة امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 12 ظهرًا.

إجراءات أمنية مكثفة حول محيط لجان الثانوية العامة بالفيوم

وتابعت الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، توزيع أسئلة الثانوية العامة لمادة "اللغة العربية"، على المدارس والإدارات بالمحافظة حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة أولى امتحانات المواد المضافة للمجموع.

ويؤدي اليوم السبت 18 ألفا و274 طالبا وطالبة، من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى 13 طالبا من مدرسة النور للمكفوفين، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، في مادة اللغة العربية.

وجهزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القيوم، 40 لجنة لامتحانات الثانوية العامة 2024، على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، كما تم تجهيز 18 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 10 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

وأكدت الدكتورة أماني قرني، على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.