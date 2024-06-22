السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الضبع" يساند ابنته قبل امتحان الثانوية العامة: دائما معها في مرحلتها المصيرية

أب وابنته قبل امتحان
أب وابنته قبل امتحان الثانوية العامة

أمام مدرسة مجمع زهران بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، يقف أب بجوار ابنته يتفحص معها أوراق المراجعة، ويربت على كتفيها لطمئنتها قبل بدء دخول اللجنة الامتحانية لمادة اللغة العربية بالثانوية العامة.

ويقول سعد الضبع، والد الطالبة ريتاج، إنه اعتاد على مساندة ابنته والتواجد معها في الامتحانات، ولكن هذا العام هو عام مميز بالنسبة لهم كونها مرحلة مصيرية لابنته.

أضاف الضبع لـ"الدستور"، أنه حرص على أن يكون بجانب ابنته في لحظات المراجعة لطمأنتها قبل دخول الامتحان، مشيرًا إلى أنه يشعر بأنه هو من يمتحن اليوم.

وقالت ريتاج سعد، إنها استعدت لامتحان اليوم، حيث اجتهدت طوال العام لتحقيق النجاح والتفوق هذا العام، ولكن التوتر والرهبة شيء أساسي قبل الامتحانات وخاصة الثانوية العامة.

أكدت أن والدها دائمًا بجانبها لمساندتها وتشجيعها دائمًا، مشيرة إلى أنه رفض أن يتركها بمفردها فهو حريص على مشاركتها في كافة الامتحانات.

ويودي 54502 طالب امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية منهم 17455 طالب للشعبة الأدبية، و24280 طالب لشعبة العلوم، و10565طالب لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 مراجعة ليلة الامتحان مادة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 المراجعة النهائية لمادة , نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة توزيع درجات مادة

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