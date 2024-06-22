السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ3 آلاف جنيه| شاومينج يزعم "تسريب" اللغة العربية .. والتعليم: عملية نصب

طلاب
طلاب

نشرت صفحات" شاومينج" على موقع التواصل الاجتماعي" تليجرام " والواتس أب، منشورات تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة، قبل الوقت المخصص بالامتحانات، ونشرت تسعيرة لإرسال الامتحانات والإجابات بتوقيتات محددة.

في ذات السياق، أعلن أحد جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام عن إتاحة امتحان اللغة العربية، الآن وذلك قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاسعة من صباح اليوم السبت.

وصول أوراق أسئلة اللغة العربية إلى لجان الثانوية العامة

وقال جروب الغش عبر تليجرام: حجز امتحان العربي حالا بـ3000 جنيه بالحل.. الامتحان جاي صعب فغليت السعر.

من جانبه، حذر المتحدث الاعلامي الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي  زلطة، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الانسياق وراء صفحات الغش الإلكتروني، التي تسعى إلى نشر التوتر والخوف بين أولياء الأمور، وتشتت الطلاب قبل أداء امتحاناتهم.. قائلا: صفحات الغش الإلكتروني تحاول ابتزاز الطلاب بحيل النصب والاحتيال، محذرا الطلاب من الانسياق وراء هذا النصب.

وأكد المتحدث الاعلامي لوزارة التعليم أن أوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة بشكل كامل، موضحا أنه من المستحيل أن يتم تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء اللجان الامتحانية.

وشدد زلطة على أن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة تأمينا مشددا بإجراءات دقيقة لا يمكن اختراقها بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية في الدولة.

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إجراءات أمنية مكثفة بالمنوفية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

وكان قد وجه شادي زلطة، المتحدث الاعلامي الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء صفحات وجروبات الغش الإلكتروني.

وقال شادي زلطة، نصا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نصيحة مهمة..  نؤكد عليها مرارا وتكرارا لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية غدا..لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام.. هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال..وكل هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها.. وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخ".

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