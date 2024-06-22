انتشار أمني وحواجز حديدية.. إجراءات مشددة لتأمين لجان الثانوية بمطروح

شهد محيط لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، انتشار أمني مكثف لتوفير الهدوء في أثناء أداء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية اليوم السبت، ولمدة 3 ساعات.

ووضعت مديرية أمن مطروح حواجز حديدية أمام اللجان لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، وتسهيل مهمتهم حتى لا يؤثر الأمر على تركيزهم، فضلا عن أنها تحول دون تكدس أولياء الأمور أمام أبواب اللجان.

كان قدعقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٤، والتي يدأت يوم ١٠ يونيو الجارى، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

_رفع درجة الاستعداد

ووجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم، وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولا بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور، ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يؤدي ٢٢٥١ طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، من خلال ١٤ لجنة على مستوى المحافظة، ومراكز توزيع أسئلة بعدد ٣ مراكز، مشيرا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم 4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة، كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.