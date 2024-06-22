السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024| بدء أعمال كنترول الرصد وتجهيز القاعات لاستقبال أوراق الإجابة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمالها في امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تستعد لاستقبال أوراق إجابة الطلاب في الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر.

استعدادات الكنترول المركزي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم  الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة لاستقبال أوراق الإجابة، ويبدأ مدخلو البيانات بالكنترول المركزي بأكتوبر يوم الأحد 23 يونيو 2024 في تنقية وتدقيق بيانات الطلاب ومراجعة تظليل أرقام الجلوس، ويتم حالياً إعداد الكنترول المركزي لاستقبال أوراق إجابة امتحان اللغة العربية، والتي تم عقدها اليوم السبت 22 يونيو 2024.

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استقبال أوراق الاجابة 

كما يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد اليوم  السبت، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين 10 يونيو 2024، ويتقدم لها 745 ألفًا و86 طالبًا.

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