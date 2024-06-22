وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بحضور مسئولي المركز وفريق عمله.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد، وقدم عبد الله رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وجرى الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 25 ألفا و414 طالبا وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.



وشدد محمد عبد الله، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.



وتستأنف امتحانات الثانوية العامة، بتطهير وتعقيم 76 لجنة رئيسية ب 12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، لأداء 25 ألف و144 طالب وطالبة الامتحانات بأداء امتحان مادة اللغة العربية، أولى امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموعة، اليوم السبت، الموافق 22 يونيو الجاري، عقب أداء الطلاب الامتحانات للمواد الغير المضافة قبل عيد الأضحى المبارك، بأداء امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تطهير وتعقيم 76 لجنة رئيسية لإستقبال 25 ألف و144طالبًا وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة، لأداء امتحانات مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى استقبال المشاركين في الامتحانات في 24 استراحة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن جميع اللجان قد تم تجهيزها بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة للطلاب، لأداء الامتحانات، مع التأكيد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.



ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، والتعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مكلفًا باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

امتحانات الثانوية العامة



كما وجه محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.