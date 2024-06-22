السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول أوراق أسئلة اللغة العربية إلى لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة -
الثانوية العامة - أرشيفية

وصلت منذ قليل صناديق أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة إلى لجان الامتحانات استعدادا لبدء الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وشهدت رحلات نقل الأسئلة تأمينا مشددا من قبل الجهات المختصة وأعضاء مراكز توزيع الأسئلة، كما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة إلى اللجان دون أي مشكلات، مؤكدة على تسليمها وفق محضر تسليم رسمي.

مواصفات امتحان اللغة العربية

  1. 55 سؤالا: 51 اختيارا من متعدد و4 أسئلة مقالية.
  2. 70% سهل و30% للمستويات العليا: تهدف الأسئلة إلى قياس نواتج التعلم المختلفة وتناسب جميع مستويات الطلاب.
  3. من المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي: تركيز الأسئلة على المقرر الدراسي للعام الدراسي الحالي.

الالتزام ببدء الامتحان

وشدد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، على ضرورة التزام بدء الامتحان في الموعد المحدد، وتتابع الوزارة عن كثب أي محاولات غش إلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما يحظر دخول أي أجهزة إلكترونية إلى لجان الامتحانات مع تنفيذ إجراءات التفتيش بحزم.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 202 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

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