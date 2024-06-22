أخبار فاتتك|امتحانات الثانوية العامة ومطالبات أممية لإسرائيل باستعادة النظام في غزة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أبواب اللجان تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية

تفتح لجان الثانوية العامة 2024، أبوابها أمام طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023 /2024، اليوم السبت، لاستقبال الطلاب في ثالث أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024، لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

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سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 22-6-2024

يبحث الملايين من ربات البيوت عن سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن عبر موقع جوجل العالمي لمتابعة تحديثات الأسعار يوميا حيث تعد الطيور ومشتقاتها وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء خاصة للأطفال لذلك تفضل الأسر المصرية تخزين ما يكفيها من البروتين الداجني.

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باعتبارها "قوة احتلال".. مطالبات أممية لإسرائيل باستعادة النظام فى غزة

طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل بتحمل مسئولية استعادة النظام العام والسلامة، باعتبارها "قوة محتلة" في قطاع غزة، حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هناك انعدمًا تامًا للأمن في غزة، حيث حذّرت الأمم المتحدة من مجاعة تطل بوجهها على السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفق "رويترز".

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مظاهرة فى حب "نمبر وان" على شواطئ الساحل (فيديو)



حرص الفنان محمد رمضان على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، سواء مشاركته حياته الفنية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، او النزول لهم ومقابلتهم بالشوارع.

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مصر ترحب بإعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين

رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، باعتبارها خطوة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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