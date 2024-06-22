المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يؤدي اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان مادة اللغة العربية لجميع الشعب الدراسية بالثانوية العامة (علمي، رياضي، أدبي)، والتي يبحث عنها الملايين عبر محرك البحث جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقية للعام الدراسي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقية للشعبة الأدبية للعام الدراسي 2023/2024 كما يلي:-

يقوم طلاب الشعبة الأدبية بأداء الامتحانات بدءا من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

بينما جاء جدول امتحانات طلاب الشعبة العلمية علوم بالثانوية العامة 2024 من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشير بعض التوقعات إلى أن النتيجة قد تظهر في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس 2024.

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