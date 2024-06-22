السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

طلاب
طلاب

يؤدي اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان مادة اللغة العربية لجميع الشعب الدراسية بالثانوية العامة (علمي، رياضي، أدبي)، والتي يبحث عنها الملايين عبر محرك البحث جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقية للعام الدراسي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة المتبقية للشعبة الأدبية للعام الدراسي 2023/2024 كما يلي:-

يقوم طلاب الشعبة الأدبية بأداء الامتحانات بدءا من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الثانوية العامة 2024| بدء أعمال كنترول الرصد وتجهيز القاعات لاستقبال أوراق الإجابة

امتحانات الثانوية العامة.. المراجعة النهائية أبرز المشاهد أمام لجان العربي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

بينما جاء جدول امتحانات طلاب الشعبة العلمية علوم بالثانوية العامة 2024 من  يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بشعبتيها العلمى والأدبى

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي وتوزيع الدرجات لجميع المواد

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشير بعض التوقعات إلى أن النتيجة قد تظهر في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس 2024.

اقرأ أيضا 

نضائح لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل الامتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة مادة اللغة العربية مراجعة اللغة العربية أخبار امتحانات الثانوية العامة آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو لمحو الأمية 2024

الخشت يبحث تجديد الخطاب الدينى مع رئيس منتدى علماء إفريقيا

تنسيق 2024.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج التصميم الجرافيكى بفنون جميلة حلوان

تنسيق 2024.. تعرف على الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي وتوزيع الدرجات لجميع المواد

التعليم العالى: تنظيم زيارة للطلاب الوافدين لمستشفى سرطان الأطفال 57357

على خطى قادة الفكر العربى.. الخشت فى دراسة علمية جزائرية حول منهجه وفكره التنويرى

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

عاجل| خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

ضبط طالبة تغش إلكترونيًا فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

لدعمهم معنويًا.. "مع الطالب قبل الامتحان" مبادرة أطلقها مدرسو كوم حمادة بالبحيرة

توتر وترقب وصداقات جديدة.. حكايات من أمام لجان الثانوية بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس