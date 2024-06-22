السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات أمنية مكثفة بالمنوفية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

محمود الفولي وكيل
محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

تنطلق بعد ساعات قليلة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 
2023 /2024 ، وسط إجراءات أمنية مشددة، بمحافظة المنوفية. 

وتابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية،  توزيع أسئلة الثانوية العامة لمادة "اللغة العربية"، على المدارس والإدارات بالمحافظة حيث يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة أولى امتحانات المواد المضافة للمجموع، بحضور  بدوي سبيع مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور خالد فايد رئيس المركز، واإسلام خطاب مدير إدارة الأمن بالديوان، في ظل الحماية الأمنية من رجال الشرطة.

كما اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية،  على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلو جميع اللجان، حيث أن عدد اللجان الامتحانية (104) لجان، وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان  (36721)  طالبًا وطالبة، منهم ( 7486) للشعبة الأدبية، و(23285) للشعبة العلمية علوم، وللشعبة العلمية رياضيات (5960).

كما تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة  عدم دخول الطلاب اللجان  بأية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وأكد "الفولي"على توفير مراوح  داخل اللجان الامتحانية، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها حفاظًا على أبنائنا الطلاب الممتحنين، تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم،  كما أوصى بتوفير المياه  المبردة باللجان الامتحانية لمواجهة موجة الحر.

محافظة المنوفية مارثورن الامتحانات الثانوية العامة امتحان اللغة العربية تعليم المنوفية

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