الغربية جاهزة لاستقبال امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة.. اليوم

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، حيث يؤدى 40661 طالبًا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في المواد الأساسية، والتي تبدأ اليوم باللغة العربية، داخل 113 لجنة على مستوى المحافظة، داخل الـ8 مدن والـ4 أحياء، تم تجهيزها وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الغربية، أنه إطمئن على جاهزية اللجان بالمدارس بمختلف المراكز الثمانية والتي تشمل المدن الثمانية والأربعة أحياء، وأن المحافظة قد نسقت بين المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور تامر مدكور، مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، وجميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء.

وأوضح المحافظ، جاهزية اللجان من توافر المقاعد الملائمة للطلاب، وتوفر الإضاءة الكافية ووسائل التهوية، لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تجهيز غرف العزل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لدى الزائرة الصحية حفاظًا على صحة وسلامة طلاب الثانوية العامة.

ووجه "رحمي" بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدًا متابعته على مدار الساعة لجاهزية كل المدارس لاستقبال ماراثون الامتحانات.

وأوضح محافظ الغربية أنه ستتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلافي أي معوقات داخل اللجان، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار الدكتور محافظ الغربية، إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن و المدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستكمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وتم متابعة الاستعدادات من خلال اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بـ 12 مركز وحي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا.

وكذلك متابعة محيط المدارس بـ 12 مركز وحي، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا علي ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة و اللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدا متابعته على مدار الساعة لجاهزية كافة المدارس.