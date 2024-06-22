غلق 128 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية الرسمية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بـ مراكز ومدن محافظة الغربية، تمكنت من اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المحافظ، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم غلق 128 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا، وكذلك للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار هذه الحملات في جميع مراكز ومدن المحافظة، بقيادة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت إشرافه هو ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وفيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، نجحت الحملات في إطفاء الإنارة الخارجية لـ61 محلًا تجاريًا، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها، كما شدد المحافظ على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون من الطاقة.

وتستهدف الحملات المخالفين لمواعيد الغلق الصيفية للمحلات التجارية، للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها.

وتأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع مجالس المدن والأحياء على مدار الساعة.

وعلي صعيد آخر، أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية مفاجئة بمراكز طنطا وبسيون وكفرالزيات لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق السريعة والمحاور المرورية، للحفاظ على سلامة الطرق ومرتاديها حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجَّه المحافظ، خلال جولته، بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لنظافة الطرق السريعة وصيانة أعمدة الإنارة بصفة مستمرة، وعدم السماح بوجود أي إشغالات لسهولة حركة سير المواطنين.

وشدد رحمي على إزالة التعديات بالطرق السريعة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وأكد المحافظ أن مديرية الصحة بالغربية كثَّفت الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المبادرات الرئاسية والتوعية الصحية ٤٢٦٧ مواطنًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وأشار رحمي إلى تفعيل مبادرات "100 مليون صحة"، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا) ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، والاعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين على الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية وإدارات التثقيف الصحي.