رفع 140 حالة إشغال متنوعة من شوارع مركز ومدينة طنطا

نفذ قسم المرافق بـمركز ومدينة طنطا، بالتعاون مع قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة شاملة على الشوارع والميادين في المدينة، تحت إشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

يأتي ذلك في محاولة للقضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، وأكد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع.

وجاءت هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع مركز ومدينة طنطا، لقياد الدكتور محمود عيسي، وذلك في مبادرة لتحسين المظهر العام، وتوفير بيئة نظيفة ومريحة وآمنة للمواطنين، ومنع استغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحى.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية في مدينة زفتي، خاصة شارعي البحر والجيش الرئيسيين، حيث تم رفع 140 حالة إشغال متنوعة، تضمنت الإشغالات المرفوعة إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلون، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق، وتم تخزين المضبوطات في مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

وعلى صعيد منفصل، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.

وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وشدد المحافظ على حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.