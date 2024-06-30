كيف تحصل على ماتريد دون أن تطلب؟ للكاتب ريتشارد تمبلر الجزء الأول

ريتشارد تمبلر أحد أهم الكتاب العالميين فى مجال التنمية البشرية حيث حققت كتبه أعلى المبيعات على مستوى العالم لعدة سنوات متتالية كما ترجمت مؤلفاته إلى معظم لغات العالم

من أبرز مؤلفات الكاتب البريطاني ريتشارد تمبلر

كتاب قواعد الحياة

كتاب قواعد الحب

كتاب قواعد العمل

كتاب قواعد التربية

كتاب قواعد الإدارة

كتاب قواعد الثروة

كتاب لاأريد المزيد من الجبن فقط أريد الخروج من المصيدة

كتاب كيف تحصل على ماتريد دون أن تطلب؟

يوضح الكاتب البريطاني ريتشارد تمبلر في كتابه كيف تحصل على ماتريد دون أن تطلب؟ أن الإنسان لكي يحقق هدفه ليس بحاجة إلى الحظ أو أن تكون لديه كاريزما معينة لكنه بحاجة إلى أن يحدد ماذا يريد بالضبط؟ ويخطط لكيفية الوصول إلى ما يريد مع الالتزام بمجموعة من المبادئ والأساليب التي تضمن له دائمًا الحصول على ما يريد.

سوف يكشف الكتاب عن الأسرار التي تجعلك شخصًا يحصل على ما يريد أحيانا دون أن يطلب، وكيف يمكنك أن تجعل الآخرين يسعون إلى تلبية طلبك وكيف تسهل على الآخرين تلبية كل ما تريد،و في السطور التالية نتناول كيف تكون الشخص الذي يحصل على ما يريد وكيف تجعل الناس يرغبون في تلبية طلبك:

أوًلا: كن الشخص الذي يحصل على ما يريد

الخطوة الأولى في سبيل الحصول على ما تريد هو أن تحدد بالضبط ما الذي تريده؟ ولماذا تريده؟

لا تكن مشوش التفكير ، إذا أردت شيئًا فلا بد أن تسعى من أجله ولست مضطرًا للتضحية بكل شئ للحصول عليه

، إذا أردت شيئًا فلا بد أن تسعى من أجله ولست مضطرًا للتضحية بكل شئ للحصول عليه يجب أن تكون حازمًا مع نفسك فبمجرد تحديد ما تريده بالضبط، وتحديد السبب وراء رغبتك في الحصول عليه، عليك أن تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنت ستسعى له أم ستنأى عنه.إن كل ما تحتاج إليه هو الالتزام.

فبمجرد تحديد ما تريده بالضبط، وتحديد السبب وراء رغبتك في الحصول عليه، عليك أن تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنت ستسعى له أم ستنأى عنه.إن كل ما تحتاج إليه هو الالتزام. إذا أردت شيئًا ما فعليك أن تفكر كيف ستحصل عليه ؟

؟ حدد الأشخاص الذين تحتاج إليهم بجانبك، فمثلًا إذا كنت تريد الحصول على ترقية ستحتاج إلى أن يكون رئيسك في العمل إلى جانبك، وربما زملاؤك الأعلى منك درجة وقد تحتاج أيضًا إلى دعم شريك الحياة

إن التعامل مع أيه مشكلة في الحياة الخاصة أو العمل سيصير أسهل إذا كان بجوارك أصدقاء مخلصون أو إذا كان شريك حياتك يقدم لك الدعم وإذا كانت أسرتك إلى جانبك أيضًا

قسم الطموحات الكبيرة إلى مراحل وعامل كل مرحلة كانجاز في حد ذاته

هل سمعت في كندا عن الرجل الذي قرر الحصول على كل ما يريد من خلال المقايضة؟ لقد بدأ بمشبك ورق احمر وقايضه بقلم ثم قايض القلم بمقبض باب وهكذا حتى حصل أخيرًا على منزل.. أرأيت كان من المستحيل أن يقايض مشبك بمنزل مباشرة لكنه قام بعدد 14 مقايضة حتى حصل على ما يريد، وأنت قد يتطلب منك الأمر خطوة واحدة فقط أو خطوتين أو ثلاث

احتفل بكل خطوة :إذا كنت قد قسمت هدفك إلى خطوات ثم قسمت كل خطوة إلى أهداف مرحلية فمجرد الاعتراف الواعي بالانجازات التي حققتها على طريق الوصول للهدف سوف تشعر أنك أكثر نجاحًا وهذا بدوره يجعل تخطي التحديات المستقبلية أمرًا ممكنًا

:إذا كنت قد قسمت هدفك إلى خطوات ثم قسمت كل خطوة إلى أهداف مرحلية فمجرد الاعتراف الواعي بالانجازات التي حققتها على طريق الوصول للهدف سوف تشعر أنك أكثر نجاحًا وهذا بدوره يجعل تخطي التحديات المستقبلية أمرًا ممكنًا أكتب كل شي ..أكتب الأمور التي ترغب فيها ثم أكتب الأمور التي تحتاج إليها لتحقيق تلك الرغبات، وقسم هدفك إلى رغبات صغيرة،ورتب ما تحتاج إلى تحقيقه أوًلا

..أكتب الأمور التي ترغب فيها ثم أكتب الأمور التي تحتاج إليها لتحقيق تلك الرغبات، وقسم هدفك إلى رغبات صغيرة،ورتب ما تحتاج إلى تحقيقه أوًلا السبب في هذه الخطوة أنك إذا لم تكتب هذه الأمور فأنت تجازف بنسيان أمر ضروري قد تؤدي غفلتك عنه إلى تعطيل مسارك أو إعاقة تقدمك كما أن كتابة الأمور تجعل الهدف يبدو أكثر واقعية ورسوخًا

حلل العقبات ،عندما تنظر إلى القائمة ستجد بعض الأمور أصعب من غيرها، وهذه الأمور يجب أن تركز عليها لأنك إذا تغلبت على تلك الصعوبات فقد أوشكت على تحقيق ما تريد بنجاح وأصبحت كل الأمور المتبقية في منتهى السهولة

،عندما تنظر إلى القائمة ستجد بعض الأمور أصعب من غيرها، وهذه الأمور يجب أن تركز عليها لأنك إذا تغلبت على تلك الصعوبات فقد أوشكت على تحقيق ما تريد بنجاح وأصبحت كل الأمور المتبقية في منتهى السهولة ضع مواعيد نهائية لانجاز المهام ، قد تتمكن من انجاز الأمر قبل الموعد النهائي وهذا جيد لكن إذا تركت الأمور تسير دون ضوابط فلن يحدث مطلقًا ما تريد وعندها لا تلومن إلا نفسك

، قد تتمكن من انجاز الأمر قبل الموعد النهائي وهذا جيد لكن إذا تركت الأمور تسير دون ضوابط فلن يحدث مطلقًا ما تريد وعندها لا تلومن إلا نفسك لا تختلق الأعذار ،لو كان الأمر سهلًا لكنت حصلت بالفعل على ما تريد، كل ما هنالك أن الأمر صعب، وإذا جعلنا هذه الصعوبة تضعف عزمنا فلن نصل أبدًا إلى مبتغانا

،لو كان الأمر سهلًا لكنت حصلت بالفعل على ما تريد، كل ما هنالك أن الأمر صعب، وإذا جعلنا هذه الصعوبة تضعف عزمنا فلن نصل أبدًا إلى مبتغانا فكر بإيجابية ، لا تسمح لنفسك بأن تكون متشائمًا بشأن النتيجة لأن هذا النوع من التفكير يقودك إلى الفشل

، لا تسمح لنفسك بأن تكون متشائمًا بشأن النتيجة لأن هذا النوع من التفكير يقودك إلى الفشل لا تخالط الأشخاص المحبطين ،إذا راودك شعور سلبي أو تخوفت من التحديات التي تقف حائلًا أمام الحصول على ما تريد فلا تخالط أشخاص يؤكدون تلك الأفكار السلبية بل توجه إلى شخص تعلم أنه سيؤيدك ويدعمك ويجعلك تشعر بمشاعر إيجابية

،إذا راودك شعور سلبي أو تخوفت من التحديات التي تقف حائلًا أمام الحصول على ما تريد فلا تخالط أشخاص يؤكدون تلك الأفكار السلبية بل توجه إلى شخص تعلم أنه سيؤيدك ويدعمك ويجعلك تشعر بمشاعر إيجابية ليكن لديك إيمان بنفسك ، إن الإيمان بالذات من شأنه أن يقودك للنجاح

، إن الإيمان بالذات من شأنه أن يقودك للنجاح توقع التقلبات ، كل شئ في الحياة يتغير ويتقلب ويزيد وينقص.بعض أجزاء من خطتك الكبرى قد تسير بسلاسة أكثر مما تمنيت وأجزاء أخرى قد تلقى في طريقك وتسبب لك مشاكل لم تكن تتوقعها فهذه هي طبيعة الحياة

، كل شئ في الحياة يتغير ويتقلب ويزيد وينقص.بعض أجزاء من خطتك الكبرى قد تسير بسلاسة أكثر مما تمنيت وأجزاء أخرى قد تلقى في طريقك وتسبب لك مشاكل لم تكن تتوقعها فهذه هي طبيعة الحياة لا تسمح للمشاكل بأن تسحبك لأسفل واجهها بهدوء وتعامل معها ولا تسمح لها بأن تدمر كل خططك

واجهها بهدوء وتعامل معها ولا تسمح لها بأن تدمر كل خططك استمتع بالشئ عندما تحصل عليه

ثانيًا: كن شخصًا يرغب الناس في تلبية طلباته

إذا كنت تريد أن يسرع الناس في تلبية طلبك، فلا بد وأن تتحلى بمجموعة من الصفات التي تساعدك في تحقيق ما تريد وهي كما يلي:

كن واثقًا فعلًا من نفسك، إذا كنت تجد صعوبة في لقاء الناس ومصافحتهم فجهز سيناريو وخطط له قبل الذهاب للقائهم، قم بالتمرن عليه أمام المرآة وتخيل هذه اللحظة في رأسك كما لو كنت تشاهدها تحدث أمام عينيك تحدث بثقة، الثقة تقنع الناس فإذا كنت واثقا من نفسك فسيشعر الناس بأنهم يمكنهم تصديق أنك ستفعل ما تزعم قدرتك على فعله مما سيدفعهم إلى الاعتماد عليك، إن طريقة حديثك تلعب دورًا كبيرًا في رسم شخصيتك لذا إليك بعض التعليمات السريعة كي تبدو أكثر ثقة في نفسك: