"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية تعقد بنظام الكتاب المفتوح

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعقد بنظام الكتاب المفتوح، حيث وجهت المديريات التعليمية خلال الأيام الماضية بالتأكد من توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وكتيب المفاهيم والذي يتاح لطلاب الثانوية العامة أداء الامتحان به، لا يتضمن أو يشمل إجابات عن الأسئلة أي لا توجد به إجابات صريحة وواضحة عن الأسئلة وإلا اعتبر هذا الأمر تقنينا للغش، وهدف كتيب المفاهيم توفير القواعد والقوانين التي يجب على الطالب حفظها لاستخدامها في إجابة بعض الأسئلة فهو وسيلة لتوصيل الطالب للمعلومة الصحيحة والإجابة المطلوبة، حيث أن كتيب المفاهيم امتداد لكون الأسئلة والامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدي الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.