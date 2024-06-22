الغرف السياحية: أشخاص وكيانات غير شرعية أغرت الحجاج بالسعر المنخفض رغم التحذيرات

قدم إسلام أبوالفتوح، عضو لجنة الحج والعمرة بالغرف السياحية، التعازي لكل الوفيات والضحايا نتيجة عدم التنظيم فى الحج، شاكرا الحكومة بعد تشكيل الخلية التي تمت والتنسيق بين الوزارات من أجل القدرة على الوصول للمفقودين، لأن الحجاج المتوفين جميعهم بتأشيرات غير نظامية.

وأضاف “أبوالفتوح”، خلال فضائية “TEN”، أن القنصلية المصرية كانت تساعد جدا فى العثور عليهم على الرغم من أنهم غير نظاميين، موضحا: “حذرنا قبل الحج كثيرا جدا بسبب هذا الموضوع والكيانات المنتشرة والسماسرة.. وقمنا بعمل موقع يستطيع الحاج من خلاله الدخول عليه ومعرفة هل الشركة مرخصة أم لا”.

وتابع: "هناك أشخاص وكيانات غير شرعية كانت تغريهم بالسعر المنخفض رغم كل التحذيرات.. وأهالينا البسطاء كان يغريهم.. ولكن بعد ما حدث هذا العام الدولة سيكون لها دور قوي.. وهناك تحقيق بالتعاون مع وزارة السياحة لضبط كل الكيانات غير الشرعية".