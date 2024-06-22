السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسريبات خطيرة لـ"سموتريتش" بشأن ضم الضفة الغربية لإسرائيل

وزير المالية الإسرائيلى
وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش

ذكرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن تسجيلًا كشف عن خطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تحدث فيه عن ضم الضفة الغربية بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش الشهر الماضي إن تغييرات بعيدة المدى على وشك أن تحدث في الضفة الغربية.

وحسب التسجيل، تشمل إجراءات سموتريتش إزالة الحواجز وإلغاء أمر تقييد البلدات في شمال الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بما فيها حومش وإيفياتار ونقل صلاحيات إضافية للإدارة المدنية، وتعيين نائب جديد لرئيس الإدارة المدنية.

وقالت الصحيفة العبرية إن التسجيل مسرب من اجتماع خاص في مزرعة شخاريت في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، وحضره العشرات من رؤساء بلديات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش مخاطبًا أحد الأشخاص في الاجتماع: "أنا أقول لك، إنها خطة درامية ضخمة.. مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام في إسرائيل".

وتابع "رئيس الوزراء (نتنياهو) معنا بالكامل" وتحدث سموتريتش عن "الصراعات الصعبة" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية والنظام القضائي، وقال: "هذا ليس حدثًا يسهل ابتلاعه"، مشيرًا إلى أن تغيير وزير الدفاع في إسرائيل لا علاقة لها بالخطة، وتابع "نقل المسئولية القانونية (إلى إسرائيل) دائم، حتى لو سقطت الحكومة غدًا".

وتابع سموتريتش في التسجيل: "نحن في عمل كبير الآن للتحقق من صحة نظام إنفاذ جديد تمامًا في الإدارة المدنية (في الضفة الغربية).. هناك اعتبار لهدف واحد كبير، وهو، في النهاية، ما يجب القيام به، جيوسياسيًا واستراتيجيًا وأمنيًا في الضفة الغربية".

وفي ظل جهود سموتريتش للقضاء على السلطة الفلسطينية التي ارتفعت وتيرتها بعد اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، خلص إلى القول في التسجيل إلى أنه: "لاستيطان الأرض وبنائها ومنع تقسيم أرض إسرائيل وتسليمها لأعدائنا وإقامة دولة فلسطينية، وتعريض وجود دولة إسرائيل للخطر، نحن في طريقنا لمنع ذلك".

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