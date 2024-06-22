السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير خارجية إسرائيل: لا يمكن السماح لحزب الله بمواصلة هجومه

وزير خارجية الاحتلال
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لحزب الله بمواصلة الهجوم على أراضيها ومواطنيها، وإن إسرائيل ستتخذ قريبًا القرارات اللازمة، في رسالة إلى اتخاذ رد حاسم على هجمات حزب الله في الشما.

وأضاف كاتس- في منشور له على منصة (إكس)- "تهديدات حسن نصر الله إلى قبرص، هي بداية فقط".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هدد، الأربعاء الماضي، قبرص بالتعامل معها كعدو، حال استخدمت إسرائيل مطاراتها وأجواءها، في هجوم على لبنان.

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