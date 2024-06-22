السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطر تؤكد مواصلة جهودها لـ"ردم الهوة" بين إسرائيل وحماس

رئيس الوزراء وزير
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

أكدت الحكومة القطرية، أمس الجمعة، أنها تواصل جهود الوساطة التي تبذلها بهدف "ردم الهوة" بين إسرائيل وحركة حماس والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدريد مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "واصلنا جهودنا (في إطار الوساطة) من دون توقف في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "هناك اجتماعات عدة مع قيادة حماس في محاولة لردم الهوة بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن" الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر في غزة.

والجمعة، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: "سنتعامل مع أي ورقة أو مبادرة تؤمّن مطالب وأسس موقف المقاومة؛ لأن لدينا أولوية وقف الحرب الإجرامية عن شعبنا".

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