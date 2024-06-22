السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصليب الأحمر: استشهاد 22 شخصًا وإصابة 45 آخرين بعد قصف إسرائيل لمكتبه فى غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلن الصليب الأحمر، اليوم السبت، استشهاد 22 شخصًا وإصابة 45 آخرين بعدما تعرض مكتبه في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

وقال الصليب الأحمر، في بيان له، إن مكتبه في قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي من العيار الثقيل، محذرًا من أن إطلاق النار قرب مكتبنا يعرض حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر.

وأضاف أن “الضربة ألحقت أضرارًا مادية بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم العديد من زملائنا الفلسطينيين وأسرهم”.

ولفت إلى أن “هذا الحادث تسبب في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في المنطقة، حيث استقبل على الأقل 22 شهيدا و45 جريحًا، مع وجود تقارير عن وقوع إصابات إضافية”.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن “إطلاق النار بشكل شديد الخطورة بمحاذاة المنشآت الإنسانية المعلومة المواقع من أطراف النزاع، والتي تحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح جليّ يعرّض حياة المدنيين وطواقم الصليب الأحمر للخطر”.

وأشارت إلى أن “هذا الحادث الأمني الخطير يأتي تباعًا لعدة حوادث أخرى وقعت خلال الأيام الأخيرة؛ ففي وقت سابق أصابت عدة رصاصات مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

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