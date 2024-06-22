الخارجية الأمريكية: بلينكن يعتزم إصدار تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 الإثنين المقبل

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إصدار تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 في يوم الاثنين المقبل بمشاركة سيندي داير، السفيرة المتجولة لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن هذا التقرير السنوي يعتبر المصدر الأكثر شمولًا في العالم لجهود مكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، ويجسد التقرير، الذي يفرضه قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضحت الوزارة أن تقرير هذا العام يتضمن قصصًا من 188 دولة وإقليمًا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وجرت صياغة المواد التمهيدية لتقرير الاتجار بالبشر بالشراكة مع الشبكة الاستشارية لخبراء الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم خبراء متخصصين ذوي خبرة حية في مجال الاتجار بالبشر.

وخلال حفل يقام بمناسبة إصدار التقرير، سيقوم وزير الخارجية والسفيرة داير بتكريم أبطال تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 لجهودهم الكبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر.