احتفلت كلية اللاهوت، بتخرج الدفعة الثانية من ماجستير القيادة والإعلام "MML"، المعتمد من المجلس الأوروبي للتعليم اللاهوتي "ECTE"، في دفعة تشمل 11 طالبًا.

كلية اللاهوت تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من ماجستير الإعلام والقيادة

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض فيلم عن برنامج الإعلام والقيادة وتأثيره على الطلبة، ثم تلا ذلك كلمة ترحيب من يوسف منصور رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المسيحية للإعلام ومدير ماجستير الإعلام والقيادة، ثم كلمة تهنئة للدكتور صموئيل رزفي عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، ثم عرض لمشاريع الطلبة والتي تضمنت عرض ستة أفلام من تنفيذ الخريجين وهم:

فيلم "آدم" للطالب القس أرنست نادي.

فيلم "آدم" للطالب القس أرنست نادي

فيلم "نقطة بيضا × ورقة سودة" للطالب أيمن دانيال.

فيلم "نقطة بيضا × ورقة سودة" للطالب أيمن دانيال

فيلم "حلمي" للطالب القس تامر سعيد.

فيلم "المفتاح" للطالب القس مارتن آلياس.

فيلم "المفتاح" للطالب القس مارتن آلياس

فيلم وثائقي "أسرار السحر" للطالبة سوزي عبد الملاك.

وأخيرًا فيلم "مو صلاح" للطالبة سارة نصير.

فيلم "مو صلاح" للطالبة سارة نصير

وتضمنت أيضًا مشاريع التخرج مشروعات كتابة أفلام للطلبة: أماني خلف، وجوليت شوكت، وروبيل غلمسيس، وليديا شوكت، ونيرمين نصرت.

يذكر أن كلية اللاهوت قد احتفلت مايو الماضي بتخرج الدفعة 153 من برامج الماجستير والدبلومات المختلفة، وحضر الحفل الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وقدم كلمة الحفل الدكتور ماهر صموئيل.

وبرنامج ماجستير الآداب في القيادة والإعلام هو برنامج ريادي تقدمه كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بالشراكة مع الأكاديمية المسيحية للإعلام (تحت رابطة الإنجيليين) للقيادات الشابة الواعدة في مجال الإعلام، وهذا البرنامج هو امتداد لمسيرة الكيانين في تحقيق رسالاتهما، من خلال إعداد قادة لاستخدام مهارات وتقنيات الإعلام المختلفة بشكل أكثر احترافًا وتنظيمًا وفعالية لريادة التغيير في المجال الإعلامي الكنسي والعلماني.