السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القط الأحمر".. مسيرات جديدة تنضم لمبادرة البنتاجون

البنتاجون
البنتاجون

أطلقت شركة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار Red Cat Holdings، عائلة جديدة من الطائرات الصغيرة بدون طيار منخفضة التكلفة تهدف إلى تلبية احتياجات مبادرة البنتاجون Replicator.

وقالت شركة Red Cat التي يقع مقرها في سان خوان، في بيان، إن عائلة الطائرات بدون طيار لديها قدرات تكميلية ونظام تحكم أرضي مشترك، وذلك بحسب ما ذكره موقع Breaking Defense.

وتهدف الأنظمة الثلاثة غير المأهولة إلى تلبية متطلبات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بالإضافة إلى المهام الهجومية، وفقًا للشركة المصنعة.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في Red Cat، جورج ماتوس، في بيان، إن عمليات التكامل والشراكات التكنولوجية التي تربط هذه العائلة الجديدة من الأنظمة وتحسينها ستلعب دورًا مهمًا في نجاحها.

وأوضح أن البنية المفتوحة والعلاقات الراسخة مع بعض شركات الأجهزة والبرمجيات الرائدة في مجال التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر، ستمكن من توسيع القدرات بمرور الوقت.

وكجزء من العرض الجديد، رفعت Red Cat الستار عن طائرة جديدة أطلق عليها اسم FANG، وهي لطائرة بدون طيار قيد التطوير حاليًا وتخضع لشهادة Blue UAS.

ويمكن لهذه الطائرات أن تحمل حمولات فتاكة، أو تعمل بالتنسيق مع طائرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بدون طيار بناءً على متطلبات المهمة، وتقتصر مدة طيران FANG على 10 دقائق.  

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