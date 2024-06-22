السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": خطاب الشرعية كان أطول خطاب فى التاريخ

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت المحامية أميرة بهي الدين: "نزلت للتظاهر قبل يوم 30 يونيو لمدة 10 أيام عند وزارة الدفاع"، معقبة: "سمعت خطاب الشرعية في 26 يونيو، وكنت وقتها في وزارة الدفاع، وكان هذا الخطاب الأول والأخير الذي سمعته من محمد مرسي".

وأضافت أميرة بهي الدين، خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، في اليوم الأول نزلت الساعة الخامسة عصرًا في عز النقرة، بدأنا بألف وألفين ثم أصبحنا على امتداد النظر لمدة 10 أيام متواصلة، وكنا أسفل وزارة الدفاع، وكان المصريون يخاطبون وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي "انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي" وكأنهم يرون السيسي أمامهم.

وتابعت: "خطاب الشرعية كان أطول خطاب في التاريخ، تحركت من وزارة الدفاع حتى أعود إلى منزلي في أكتوبر، وقد تركت الخطاب شغال في وزارة الدفاع وواجهت ازدحام القاهرة حتى وصلت إلى أكتوبر ووجدته يهتف، كان مرسي مازال يخطب ويقول الشرعية والحكاية والرواية، وأنا برد عليه "شرعية مين يا عم". 

وأردفت: "في يوم 30 يونيه وضعنا خطة عمل منظمة، حيث نزلت إلى التحرير ثم وزارة الدفاع، ثم نقابة المحاميين ونقابة الصحفيين وكان يوجد بها احتفالية، ثم دخلنا على نادي القضاة، وقفت في وجه المسيرة الخارجة من نادي القضاة وصورتها بكاميرتي الخاصة، وكنت أهتف "يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة" وكان القضاة يردون عليا، ثم أكملنا المسيرة حتى دار القضاء العالي، حيث دخل القضاة على السلم، بينما أكملنا نحن على "سليمان باشا" ودخل علينا مسيرتين؛ أحدهما قادمة من شارع من التوفيقية، وأخرى قادمة من شارع عدلي". 

وزارة الدفاع محمد مرسي الدطتور محمد الباز برنامج الشاهد 30 يونية

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