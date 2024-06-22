السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انزلاقات أرضية وفيضانات توقع قتلى فى أمريكا الوسطى

فيضانات
فيضانات

قضى 27 شخصًا في أمريكا الوسطى من جراء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور، وفق ما أفاد مسؤولون أشاروا أيضًا إلى تسجيل وفيات في جواتيمالا وهندوراس.

وقال وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز، إن الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك.

من جانبه، قال قائد جهاز الحماية المدنية في السلفادور لويس أمايا في مقابلة تلفزيونية "للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19".

وقال أمايا إن عمليات إجلاء وقائية أجريت في مناطق عرضة بشكل كبير للخطر تقع عند سفوح تلال وقرب أنهر فاضت مياهها.

في جواتيمالا المجاورة، أفادت السلطات بمصرع سبعة أشخاص وأعلنت أن الفيضانات ألحقت أضرارًا بطرق وجسور.

وأفادت اللجنة الدائمة للطوارئ في هندوراس بوفاة شخص وتضرر أكثر من مئتي منزل و3500 شخص.

وأدى ارتفاع منسوب أنهر إلى عزل عدد من المناطق في جنوب هندوراس قرب الحدود مع السلفادور، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

ولم يفد عن وفيات في نيكاراجوا، لكن السلطات حذّرت من ارتفاع منسوب أنهر ومن اجتياح المياه منازل وتضرر طرق.

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

عاجل.. حرائق غابات جديدة فى اليونان

عاجل.. سفينة تجارية تتعرض لهجوم قبالة سواحل عدن فى البحر الأحمر

مصدر يكشف حقيقة انتحار نزيلة روسية داخل مركز إصلاح وتأهيل

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس