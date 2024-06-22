السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. حرائق غابات جديدة فى اليونان

حرائق غابات
حرائق غابات

اندلعت حرائق غابات حجيجة في اليونان حيث تمّ تسجيل 45 حريقًا جديدًا أجّجتها الرياح القوية، خصوصًا في بيلوبونيز (جنوب) البلاد.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لجهاز الإطفاء: "توفى شخص ولا نعرف حتى الآن سبب مصرعه بالضبط، وبحسب شهادات فقد انهار أثناء توجّهه للمساعدة في مكافحة النيران".

ونُقل الضحية وهو رجل يبلغ 55 عامًا ويسكن في قرية ميرتيا في غرب بيلوبونيز، فاقدًا للوعي إلى مستشفى بيرجوس حيث توفي بعيد ذلك، وفق وكالة الأنباء اليونانية "آنا".

واندلعت أربعة حرائق كبيرة على الأقل في شبه جزيرة بيلوبونيز، خصوصًا قرب مدينة ميغالوبولي في أركاديا وفي مقاطعات أرغجوليدا وميسينيا وأخايا، الواقعة على بعد ما بين 150 و250 كيلومترًا جنوب غرب أثينا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس خلال مؤتمر صحافي، إنّ "الظروف (المناخية) صعبة للغاية، فقد تخطّت سرعة الرياح في بعض المناطق الجمعة، 95 كيلومترًا في الساعة، ما يجعل من الصعب على طياري" قاذفات المياه التعامل معها.

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