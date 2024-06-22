السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على رجل مباراة فرنسا وهولندا فى يورو 2024

كانتي في مباراة فرنسا
كانتي في مباراة فرنسا وهولندا

فاز نجولو كانتي، لاعب وسط منتخب فرنسا وفريق اتحاد جدة السعودي، بجائزة رجل المباراة، بعد التعادل السلبي في مباراة الديوك أمام هولندا بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين هولندا وفرنسا على ملعب "لايبزيج" ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024.

وحصد كانتي على جائزة رجل المباراة للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن فاز بها في مباراة النمسا بالجولة الأولى.

وصنع الدولي الفرنسي، 4 فرص منها واحدة حقيقية للتسجيل أضاعها جريزمان أمام مرمى المنتخب الهولندي في الشوط الثاني.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة هولندا وفرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

والتقي الفريقان على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية.

وارتفع رصيد المنتخبين عند 4 نقاط لكل فريق في المركزين الأول والثاني في المجموعة التي تضم النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبولندا في المركز الأخير بدون رصيد.

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