لتشكيكه فى استراتيجية "عناق الدب".. استقالة مسؤول أمريكى بارز

قدّم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، أندرو ميلر، استقالته احتجاجًا على نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة، ليصبح أكبر مسؤول أمريكي يترك وظيفته منذ اندلاع الحرب قبل 8 أشهر.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن 3 أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين، قولهم إن ميلر استقال، هذا الأسبوع، بعد تشكيكه في استراتيجية "عناق الدب"، التي تتبعها إدارة بايدن في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن ميلر أبلغ زملائه، الجمعة، أنه قرر ترك وظيفته.

وأشار إلى أن قراره جاء بسبب "التزامات عائلية"، موضحًا أنه "لم ير عائلته إلا نادرًا"، بعد أن أصبحت الحرب المستمرة منذ 8 أشهر على قطاع غزة تشغل كل اهتمامه.

وأخبر ميلر زملائه أنه لولا هذه المسؤوليات، لكان يفضل البقاء في وظيفته، والنضال من أجل ما يؤمن به، بما في ذلك تلك الجوانب التي اختلف فيها مع سياسة الإدارة.