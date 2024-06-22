وزيرا خارجية أمريكا ورومانيا يؤكدان أهمية تعزيز الأمن فى البحر الأسود

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، أمس الجمعة، أهمية دعم أوكرانيا والعمل معًا في تعزيز الأمن في البحر الأسود.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن التقى اليوم في واشنطن مع أودوبيسكو، بمناسبة الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ورومانيا.

وأكد الوزيران - مجددًا - أهمية دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، والالتزام بالعمل معًا كحلفاء في الناتو لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة في جميع أنحاء منطقة البحر الأسود.

كما وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة التلاعب بالمعلومات من قبل الدولة الأجنبية.