السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرا خارجية أمريكا ورومانيا يؤكدان أهمية تعزيز الأمن فى البحر الأسود

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، أمس الجمعة، أهمية دعم أوكرانيا والعمل معًا في تعزيز الأمن في البحر الأسود.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن التقى اليوم في واشنطن مع أودوبيسكو، بمناسبة الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ورومانيا.

وأكد الوزيران - مجددًا - أهمية دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، والالتزام بالعمل معًا كحلفاء في الناتو لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة في جميع أنحاء منطقة البحر الأسود.

كما وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة التلاعب بالمعلومات من قبل الدولة الأجنبية.

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

أسعار الأسماك للمستهلك اليوم فى الأسواق.. تعرف عليها

لتشكيكه فى استراتيجية "عناق الدب".. استقالة مسؤول أمريكى بارز

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

مصدر يكشف حقيقة انتحار نزيلة روسية داخل مركز إصلاح وتأهيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس