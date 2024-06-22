موعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعى 2024

بيحث العديد من المواطنين عن موعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 التابعة لوزارة الإسكان.

موعد فتح حجز شقق وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

ومن المقرر أنه سيتم الطرح خلال الربع الرابع من عام 2024 لعدد من وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والمدعمة من صندوق الإسكان والتمويل العقاري.

أماكن طرح شقق وحدات الإسكان الإسكان الاجتماعي 2024

ومن المتوقع المدن التي سيكون لها نصيب الأكبر في طرح الإعلان المقبل بمدينة أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر و العاشر منرمضان ومدينة بدر والسادات وحدائق العاصمة، بالإضافة إلى العديد من المدن بصعيد مصر، منها بني سويف الجديدة والمنيا ومدينة ناصر وطيبة وقنا وغرب قنا والأقصر وأسوان الجديدة والعديد منهم.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

هناك 7 شروط يجب أن تتوفر للمتقدم على حجز وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان، حيث تتضمن ما يلي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- لايقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

3- تقديم مفرادات مرتب لإثبات القدرة على سداد الأقساط.

4- أن يكون المتقدم على الوحدة السكينة بمشروع الإسكان الاجتماعي فرد واحد من العائلة (الأسرة).

5- ألا يزيد الدخل الشهر للمتروج في حالة التقديم عن 8000 ألف جنيه، بينما لغير المتزوج عن 6000 جنيه.

6- أن يكون لديه القدرة على سداد مبلغ جديدة الحجز، وقد تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف بكافة المصاريف بشراء كراسة الشروط.

7- تقديم دليل يثبت محل الإقامة التي تتوفر بها الوحدة السكينة التي يرغب في التقديم لها.

الأوراق المطلوبة لـحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1- شهادات ميلاد للأبناء إن وجدوا.

2- للمتروجين تقديم مفرادات مرتب سواء للزوج أو للزوجة، وفى حالة الزوجة لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

3- صورة من البطاقة الشخصية.

4- صورة من قسيمة الزاوج.

5- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز.