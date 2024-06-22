السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل الذهاب للجان الامتحانات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ مسؤلو لجان امتحانات الثانوية العامة إجراءات تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة تفتيشًا دقيقًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي وتوزيع الدرجات لجميع المواد

و يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

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استعدادات الغربية لاستئناف امتحانات الثانوية العامة غدًا

جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

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