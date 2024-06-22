السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. قوات الاحتلال الاسرائيلى تقتحم قرى شرق طولكرم الفلسطينية

قوات الاحتلال الاسرائيلى
قوات الاحتلال الاسرائيلى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، أن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا قادمة من حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي، وجابت شارعها الرئيسي، قبل أن تتوجه إلى بلدة كفر اللبد المجاورة.

وأضافت أن دوريات الاحتلال جابت شوارع كفر اللبد، وتحديدًا محيط مدارس البنات والمتنزه والكراج ومنطقة الخلايل.

‫كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وأطلقت قنابل ضوئية بكثافة في سماء المنطقة.

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