أميرة بهى الدين لـ "الشاهد": تعرضت للسباب والشتيمة من الإخوان بعد 30 يونيو

قالت المحامية أميرة بهي الدين، إنها وقعت على استمارة "تمرد" لافتة إلى أنها شجعت المواطنين على التوقيع عليها.

وأضافت المحامية أميرة بهي الدين، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه لم يحدث أي تواصل بيني وبين أعضاء جماعة الإخوان أثناء حراك 30 يونيو، معقبة: "كنت اتعرض دائما للسباب والشتيمة في كل الاستفتاءات والاستحقاقات التي نشارك بها مثل انتخابات البرلمان".

وتابعت: "كنت أقف في طابور السيدات، وبالطبع كانت السيدات على معرفة بشخصيتي، فأجد اثنين أو ثلاث سيدات قادمات لشتيمتي، وترد عليهن السيدات في الطابور".

وأوضحت المحامية أميرة بهي الدين، أن السيدة المصرية أدركت أنها لن تكون قادرة على زواج ابنتها ولن يعمل ابنها ولن يكون الشارع آمن على الأطفال في ظل حكم الإخوان، معقبة: "الست المصرية أخدت شبشبها في رجلها وتركت السوق ونزلت للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو، ولذلك فإن السيدة المصرية سيدة عظيمة، ولذلك وصف الرئيس السيسي السيدات المصريات بعظيمات مصر".