السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام بطولة نادي زفتي الدولية الأولى للشطرنج السريع

شطرنج نادي زفتي
شطرنج نادي زفتي

اختتمت قبل قليل فاعليات بطولة نادي زفتي الدولية الأولي للشطرنج السريع، في حضور المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، والمحاسب مصطفي الشوربجي رئيس نادي زفتي، والصحفي والاعلامي حسام جبر، عضو مجلس إدارة نادي زفتي والمشرف العام علي البطولة، وتم توزيع الميداليات والكؤوس  المكافآت المالية علي الفائزين.
وجاءت نتائج البطولة كما يلي:
محمد جودة "أول ٢٠٠٠"
طارق علي الطبلاوي "أول ١٨٠٠"
عمر حامد عطية  "أول ١٦٠٠"
وأول غير المقيمين محمود عاطف الجندي 
وأول الرواد مدحت البشبيشي 
أول ناشئين تحت ١٤ سنة محمد ياسر غرابة
أول ناشئين تحت ١٢ محمد أحمد صلاح
أول ناشئين تحت ١٠ خالد محمد السنبوك
أول تحت ١٤ بنات، مارلي مينا
أول تحت ١٢ بنات، حلا علي
أول ناشئات تحت ١٠ سنوات ليليان محمد

وأظهرت بطولة الشطرنج الدولية الأولى في نادي زفتي الرياضي، التي انطلقت ظهر اليوم، أكدت أن اللعبة لا تعترف بالسن، حيث يمكن لأي شخص مهما كان عمره أن يتنافس ويتحدى منافسيه في هذه اللعبة الفكرية الشيقة، فالشطرنج هو رياضة تعتمد على الذكاء والتخطيط الاستراتيجي، ولا يهم فيها العمر، بل يهم المهارة والمعرفة.

ففي مفاجأة مثيرة للانتباه، اوقعت القرعة في الجولة الأولى من البطولة رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج، مصطفى أبو الخير البالغ من العمر 79 عامًا، امام اللاعبة دميانة مجدي نصر الله البالغة من العمر 8 سنوات فقط، هذا اللقاء المميز بين اللاعبين من جيلين مختلفين يبرهن على أن الشطرنج لا يعترف بالعمر وأن الموهبة والمهارة لا تحدها الحدود.

وتعد بطولة نادي زفتي الرياضي الدولية للشطرنج السريع حدثًا رياضيًا مهمًا يجذب المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، يشارك فيها لاعبون محترفون وهواة من مختلف المستويات، وتتيح البطولة فرصة للتواصل والتعارف بين المشاركين وتبادل الخبرات والمعرفة الشطرنجية.

وبذلت إدارة النشاط بنادي زفتي الرياضي جهود كبيرة لتنظيم البطولة بأعلى المعايير المهنية والتنظيمية. 

شطرنج نادي زفتي
شطرنج نادي زفتي
شطرنج نادي زفتي
شطرنج نادي زفتي
شطرنج نادي زفتي
شطرنج نادي زفتي
بطولة نادي زفتي الدولية منطقة الغربية للشطرنج توزيع الميداليات والكؤوس المكافآت المالية بطولة الشطرنج الدولية الأولى فرصة للتواصل والتعارف

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