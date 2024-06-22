انفجار عبوة ناسفة يودى بحياة 5 جنود فى الجيش الباكستانى

أعلن الجيش الباكستاني، أمس الجمعة، أن 5 من جنوده لقوا حتفهم في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع لدى مرور آلية كانت تقلّهم في منطقة كرّم الواقعة ضمن نطاق ولاية خيبر باختونخوا في شمال غرب باكستان عند الحدود مع أفغانستان.

ولطالما كانت هذا الولاية الجبلية معقلًا لجماعات مسلحة مثل حركة طالبان الباكستانية، والفرع المحلي لتنظيم "داعش"، ولم تتبنَّ أي جهة على الفور الهجوم.

وازدادت الهجمات كثيرًا في باكستان بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان المجاورة في أغسطس 2021، وفي هجوم مماثل وقع هذا الشهر، لقي 7 جنود باكستانيين حتفهم في تفجير آليتهم في منطقة لاكي مروات الواقعة في خيبر باختونخوا أيضًا.