وفاة والدة الأسطورة بيليه عن عمر 101 عام

توفيت سيليستي أرانتس، والدة "الملك" بيليه، عن عمر 101 عام، بعد عام ونصف من وفاة نجلها المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، وفقًا لما أعلن عدد من أفراد عائلتها أمس الجمعة.

وكتب إدينيو، الابن الأكبر لبيليه، على موقع إنستجرام: "أرقدي بسلام يا جدتي"، في رسالة مرفقة بصورة له وهو يعانقها.

كما نشرت إحدى حفيدات الراحلة، كيلي ناسيمنتو، على نفس الشبكة الاجتماعية صورة والدة النجم الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور.

ولم يقدّم أهل الراحلة تفاصيل عن سبب الوفاة، كما لم يذكروا متى توفيت، وحسب وسائل إعلام برازيلية، فقد دخلت المستشفى لمدة ثمانية أيام وتوفيت الجمعة.

ولدت دونا سيليستي، كما يطلق عليها في البرازيل، عام 1923 في تريس كوراسويس، وهي بلدة في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق) حيث أنجبت في سن السابعة عشرة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، لاعب كرة القدم الوحيد في التاريخ الذي رفع ثلاث كؤوس عالم.