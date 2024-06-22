التعادل السلبى يحسم مواجهة هولندا وفرنسا فى يورو 2024

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة هولندا وفرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

والتقى الفريقان على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية.

وارتفع رصيد المنتخبين عند 4 نقاط لكل فريق في المركزين الأول والثاني في المجموعة التي تضم النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبولندا في المركز الأخير بدون رصيد.



الشوط الأول

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين، وشهدت الدقيقة الثانية تسديدة من جيرمي فريمبونج لاعب هولندا من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس فرنسا مايك مينيان من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة الرابعة، تسديدة قوية من أنطوان جريزمان لاعب فرنسا من خارج منطقة الجزاء ابعدها حارس هولندا بارت فيربروجن من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

شافي سيمونز لاعب منتخب هولندا حاول المرور في اتجاه منطقة جزاء فرنسا ولكن تداخل معه دايو أوباميكانو مدافع فرنسا واستخلص الكرة من أمامه بشكل رائع.

منتخب فرنسا أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 15 بعد تمريرة من أدريان رابيو من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى أنطوان جريزمان المنفرد بالمرمى الخالي داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكن الأخير فشل في تسديد الكرة فمرت دون خطورة.

تسديدة جديدة من أنطوان جريزمان لاعب فرنسا من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

ورد كودي جاكبو بتسديدة قوية في الدقيقة 16 من على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار ابعدها حارس فرنسا مايك مينيان بشكل رائع من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

ركلة حرة لهولندا في منتصف ملعب فرنسا جهة اليسار نفذها ممفيس ديباي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها دينزل دومفريز برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 32 بطاقة صفراء من نصيب جيردي شوتن لاعب منتخب هولندا بعد اعاقته أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا المنطلق بهجمة مرتدة.

في الدقيقة 35 تسديدة من جيرمي فريمبونج لاعب منتخب هولندا من يمين منطقة الجزاء ابعدها لاعب فرنسا أوريليان تشواميني.

في الدقيقة 40 ركلة حرة لمنتخب فرنسا من مكان جيد على حدود منطقة جزاء هولندا جهة اليمين بعد اعاقة من فيرجيل فان دايك لمحاولة مرور عثمان ديمبيلي.

نفذت الركلة الحرة بتسديدة قوية من أنطوان جريزمان ولكن كرته ارتطمت بالحائط البشري ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.



أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 47 عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا حاول المرور من جهة اليمين ولكن طالت منه الكرة ومرت لركلة مرمى.

تسديدة من عثمان ديمبيلي لاعب فرنسا من على حدود منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب هولندا.

في الدقيقة 52 تسديدة من نجولو كانتي لاعب منتخب فرنسا من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من عثمان ديمبيلي لاعب فرنسا من جهة اليمين قابلها أدريان رابيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 60 تسديدة من ماركوس تورام لاعب منتخب فرنسا من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

في الدقيقة 65 فرصة لمنتخب فرنسا بعد تمريرة من نجولو كانتي وضعت أنطوان جريزمان في انفراد تام بالمرمى يمين منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة ابعدها حارس هولندا من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

تشافي سيمونز سجل هدفا لصالح هولندا في الدقيقة 59 بعد تسديدة من ممفيس ديباي من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس مايك مانيان فتابعها تشافي سيمونز بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشار بإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على دينزل دومفريس لاعب منتخب هولندا المتداخل في اللعبة.

كرة عرضية من أوريليان تشواميني لاعب فرنسا من جهة اليمين لم يقدر جيرو على ترويضها داخل منطقة الجزاء فطالت الكرة ومرت لركلة مرمى.