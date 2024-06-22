أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الإخوان حولوا 6 أكتوبر للاحتفال بقتلة السادات

قالت المحامية أميرة بهي الدين، إن يوم 6 أكتوبر 2012 وحضور قتلة الرئيس السادات للاحتفال "أول حاجة قلتها مفيش 6 أكتوبر فيه إخوان تاني في مصر"، مشيرة إلى أن المصريين لن يقبلوا أن يتحول انتصارهم العظيم في 6 أكتوبر للاحتفال بقتلة الرئيس السادات.

وأضافت "أميرة"، خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": يوم 26 يونيو 2013 أنا كتبت" الشعب يحتاج زعيم مصري وحقيقي بيحب المصريين ومصر، ويعرف يلمهم بمنتهى الحب والفهم كلهم حواليه.. الطراطير يمتنعون، النخب يمتنعون.. الدقون يمتنعون.. زعبم حقيقي مصري بن مصري، عارف يعني إيه يحافظ على الأرض والعرض والشرف.. ننتظره ولن يطول انتظارنا".

وواصلت: "يوم 6 أكتوبر 2012، عندما احتفلت الجماعة الإرهابية بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات وليس بانتصار بأكتوبر، وجابت قتلة الرئيس في الاستاد وركبوا عربية "السادات" ولفوا بيها.. أنا في اليوم دا قولت مفيش يوم 6 أكتوبر تاني والأخوان في مصر، لأن المصريين لن يقبلوا أبدا أن انتصر هم العظيم يتحول إلي احتفال على يد الجماعة الارهابية التي قتلت الرئيس الراحل، مش هيحصل".

واستكملت: "السنة دي كنت حاسة بمسؤلية وطنية أن المواطنيين مينفعش ييأسوا، ورأيت أن اللي ملهوش في السياسية كانوا أحيانًا بيقوعوا في جب اليأس، وفي الفترة دي لقيت الناس بتسألني على مواقع التواصل الاجتماعي نمشي ونسيب البلد ولا هننتصر وكان ردي " طبعًا هننتصر".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.