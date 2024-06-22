السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الإخوان حولوا 6 أكتوبر للاحتفال بقتلة السادات

المحامية أميرة بهي
المحامية أميرة بهي الدين

قالت المحامية أميرة بهي الدين، إن يوم 6 أكتوبر 2012 وحضور قتلة الرئيس السادات للاحتفال "أول حاجة قلتها مفيش 6 أكتوبر فيه إخوان تاني في مصر"، مشيرة إلى أن المصريين لن يقبلوا أن يتحول انتصارهم العظيم في 6 أكتوبر للاحتفال بقتلة الرئيس السادات.

وأضافت "أميرة"، خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": يوم 26 يونيو 2013 أنا كتبت" الشعب يحتاج زعيم مصري وحقيقي بيحب المصريين ومصر، ويعرف يلمهم بمنتهى الحب والفهم كلهم حواليه.. الطراطير يمتنعون، النخب يمتنعون.. الدقون يمتنعون.. زعبم حقيقي مصري بن مصري، عارف يعني إيه يحافظ على الأرض والعرض والشرف.. ننتظره ولن يطول انتظارنا".

وواصلت: "يوم 6 أكتوبر 2012، عندما احتفلت الجماعة الإرهابية بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات وليس بانتصار بأكتوبر، وجابت قتلة الرئيس في الاستاد وركبوا عربية "السادات" ولفوا بيها.. أنا في اليوم دا قولت مفيش يوم 6 أكتوبر تاني والأخوان في مصر، لأن المصريين لن يقبلوا أبدا أن انتصر هم العظيم  يتحول إلي احتفال على يد الجماعة الارهابية التي قتلت الرئيس الراحل، مش هيحصل".

واستكملت: "السنة دي كنت حاسة بمسؤلية وطنية أن المواطنيين مينفعش ييأسوا، ورأيت أن اللي ملهوش في السياسية كانوا أحيانًا بيقوعوا في جب اليأس، وفي الفترة دي لقيت الناس بتسألني على مواقع التواصل الاجتماعي نمشي ونسيب البلد ولا هننتصر وكان ردي " طبعًا هننتصر".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل.. الكويت تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فى أقرب وقت ممكن

عاجل.. سفينة تجارية تتعرض لهجوم قبالة سواحل عدن فى البحر الأحمر

مصدر يكشف حقيقة انتحار نزيلة روسية داخل مركز إصلاح وتأهيل

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس