الزمالك: لن نخوض أى مباريات أخرى إلا بعد انتهاء الدور الأول

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على تمسك أعضاء مجلس الإدارة بقرارهم بعدم خوض أي مباريات إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول.

وهاجم أحمد سالم، ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية.

وانتقد ثروت سويلم، قرار نادي الزمالك بعدم خوض أي مباريات، مشيرًا إلى أن ذلك يثير المشاكل ويهدد المنظومة، موجهًا رسالة إلى الأبيض: "أنت لست مثل الأهلي لأنك لم تشارك في بطولات مثل الذي شارك فيها الفريق الأحمر".

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة الزمالك: "القرار كما هو منذ اللحظة الأولى، المجلس متمسك بالبيان الذي صدر بعد مباراة المصري ولن نخوض أي مباراة إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول، موقفنا كما هو وهناك شائعات تخرج بأنه سيكون تراجع لكن الأمر منتهي تمامًا في هذا الشأن".

وعن رأيه بشأن تصريحات بعض أعضاء رابطة الأندية بالأمس، علّق: "نقوم حاليًا بإعداد شكوى في مجلس الإدارة ضد ثروت سويلم لأن تصريحاته مرفوضة تمامًا لأن هذا الحديث عندما يخرج من شخص مسؤول لابد أن يكون فيه نوع من الحيادية ولا يكون هناك تميز أو تفضيل".

وأضاف: "بصفة شخضية أريد أقول لثروت سويلم إنني أكن له كل الاحترام والتقدير، عذر أقبح من ذنب، عندما تبرر خطأ بعذر أسوأ من الخطأ نفسه، فالكلام كان مثيرًا للدهشة لجماهير الكرة المصرية وليس الزمالك فقط".

وواصل حديثه: "مسألة حسمك بأن فريق داخل المنافسة وآخر خارج المنافسة هذا ليس مقياس للعدالة، لا يوجد شيء اسمه أنت خارج المنافسة فلا تتحدث، على الرغم أن الزمالك مازال داخل المنافسة وجاء في فترات من بعيد للغاية وكان غير مرشح للبطولات وفاز بها في نهاية الأمر فالمنطق نفسه مرفوض تمامًا".

وأردف: "ولو افترضنا أن الزمالك خارج المنافسة، فالزمالك هو الزمالك، هو نصف مصر ويمتلك جماهيرية كبيرة في الوطن العربي وأيًا كان مركزه في الدوري، فمباريات الفريق كلها كؤوس، فهل معنى كلام ثروت سويلم أن الفرق غير المتنافسة ليس لها حقوق؟ هل لو تحدثت أندية الداخلية والمقاولون العرب أو طلائع الجيش سنقول لهم أنتم خارج المنافسة لا تتحدثوا، منطق غريب وغير مفهوم".

واستطرد: "الزمالك خارج المنافسة نتيجة ممارسات تحكيمية وتنظيمية سيئة، وكنت أتمنى من ثروت سويلم بدلا من اتهام الزمالك بأنه يهدد الكمنظومة أن يرد علينا بـ إجابات منطقية على كل أسئلتنا مذا عن ترتيب المباريات بلا معيار محدد؟".

واختتم: "جاري إعداد شكوى لتقديمها ضد التصريحات التي ذُكرت من ثروت سويلم وعدم حياديتها، لا أريد أن أقول يوجد توجيه في تصريحاته لكن هو كلام مرفوض بالكامل".