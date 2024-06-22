"تعليم أسيوط": تجهيز مقار لجان الثانوية العامة لاستكمال أعمال الامتحانات

قال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنه تم مراجعة الاستعدادات بكافة مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي (2023 / 2024) للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لها لضمان مدي سير أعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات التي تستمر حتى 20 يوليو 2024م.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألف و132 طالبًا وطالبةً موزعين على 79 لجنة على مستوى المحافظة، وبدأت الامتحانات يوم الإثنين 10 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع، فيما تنطلق امتحانات المواد الأساسية اعتبارًا من 22 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو 2024م.

تطبيق أقصي درجات السلامة للطلاب

وأكد "دسوقي" على تطبيق أقصى درجات السلامة للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محمد ابراهيم دسوقي إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وخاصة توقيع بروتوكولات مع كافة القطاعات (مديرية الصحة – مديرية الأمن – مديرية التموين – الكهرباء) والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، فضلًا عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية.

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالبًا وطالبةً موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالبًا وطالبةً علمي علوم، و1576 طالبًا وطالبةً علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي، كما يبلغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظًا و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أية مشكلة قد تطرأ، بالإضافة إلى تجهيز عرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.